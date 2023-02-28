Pedro Requena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Requena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Requena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Requena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Requena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Requena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Requena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Requena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Requena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Requena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Requena 24 Ocak 1991 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Paulo Requena Cisneros şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Requena Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROPE SPORTS GROUP yapmaktadır. Pedro Requena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Requena'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Requena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pauloreque/

Pedro Requena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Requena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Requena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Requena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Total Chalaco

1 Ocak 2011 yılında César Vallejo

1 Ocak 2017 yılında FBC Melgar

5 Ocak 2018 yılında César Vallejo

1 Ocak 2022 yılında Carlos Stein

1 Ocak 2023 yılında UTC

Pedro Requena kimdir

Pedro Requena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Requena şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sport Boys Callao (-12/2007)

Pedro Requena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Requena nereli

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