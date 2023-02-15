Pedro Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Ribeiro 13 Haziran 1990 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Nezio de Araújo Lopes Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Ribeiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Consulting yapmaktadır. Pedro Ribeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Ribeiro'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Reading United

1 Ağu 2012 yılında Chanticleers

16 Ocak 2014 yılında Philadelphia

27 Mart 2014 yılında Harrisburg City

30 Kasım 2014 yılında Philadelphia

1 Ocak 2015 yılında Orlando

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

14 Nisan 2017 yılında Harrisburg City

22 Ocak 2018 yılında Fresno

18 Ocak 2019 yılında IK Frej Täby

1 Ocak 2020 yılında Västerås SK

Pedro Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Ribeiro şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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