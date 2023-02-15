Pedro Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Ribeiro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pedro Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Ribeiro

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Ribeiro 13 Haziran 1990 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Nezio de Araújo Lopes Ribeiro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Ribeiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Consulting yapmaktadır. Pedro Ribeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Ribeiro'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Ribeiroboyu ve yaşı kaç

Pedro Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Reading United

1 Ağu 2012 yılında Chanticleers

16 Ocak 2014 yılında Philadelphia

27 Mart 2014 yılında Harrisburg City

30 Kasım 2014 yılında Philadelphia

1 Ocak 2015 yılında Orlando

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

14 Nisan 2017 yılında Harrisburg City

22 Ocak 2018 yılında Fresno

18 Ocak 2019 yılında IK Frej Täby

1 Ocak 2020 yılında Västerås SK

Pedro Ribeiro kimdir

Pedro Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Ribeiro şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Coastal Carolina Chanticleers (2010-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Ribeiro nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Olle Edlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olle Edlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Olle Edlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olle Edlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Lindelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lindelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Lindelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lindelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Gambos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gambos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Gambos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gambos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları