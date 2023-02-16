Pedro Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Rocha 1 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Henrique Rocha da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Rocha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Rocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Rocha'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 26 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Pedro Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

4 Aralık 2020 yılında Ponte Preta U20

31 Mayıs 2021 yılında Internacional

16 Eylül 2021 yılında Ponte Preta U20

29 Aralık 2021 yılında Athletic Club

24 Mayıs 2022 yılında SC Aymorés

27 Haziran 2022 yılında Athletic Club

2 Ağu 2022 yılında Ponte Preta

Pedro Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Rocha şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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