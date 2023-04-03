Pedro Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pedro Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pedro Rocha 29 Ocak 2003 tarihinde Matosinhos şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Rocha Costa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pedro Rocha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Rocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Rocha'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Pedro Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pedro Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Leixões Sub-15
1 Temmuz 2017 yılında Boavista Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Boavista Sub-17
1 Temmuz 2020 yılında Leixões U19
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Pedro Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pedro Rocha şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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