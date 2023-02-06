Pedro Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Rocha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Rocha

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Rocha 1 Ekim 1994 tarihinde Vila Velha şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Rocha Neves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Rocha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HWS BUSINESS INTERMEDIATIONS yapmaktadır. Pedro Rocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Rocha'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Rocha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/roocha_94

http://www.instagram.com/perocha99/

http://www.facebook.com/pedrorochaoficial32/

Pedro Rochaboyu ve yaşı kaç

Pedro Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CA Juventus

1 Şubat 2013 yılında Diadema

1 Mart 2013 yılında Grêmio U20

31 Aralık 2014 yılında Diadema

7 Ocak 2015 yılında Grêmio

31 Ağu 2017 yılında Spartak Moskova

2 Nisan 2019 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2019 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2020 yılında Flamengo

31 Aralık 2020 yılında Spartak Moskova

13 Ağu 2021 yılında Athletico-PR

31 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

11 Ağu 2022 yılında Fortaleza

Pedro Rocha kimdir

Pedro Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Rocha şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Rocha nereli

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