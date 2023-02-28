Pedro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Sanchez 7 Şubat 1998 tarihinde Viña del Mar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Iván Sánchez Torrealba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Sanchez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Pedro Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Pedro Sanchez'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CD Everton

1 Ocak 2017 yılında La Calera

30 Haziran 2017 yılında CD Everton

3 Ocak 2020 yılında La Calera

31 Aralık 2021 yılında CD Everton

Pedro Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Sanchez şuan CD Everton takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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