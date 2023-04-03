Pedro Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pedro Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pedro Silva 26 Şubat 2005 tarihinde Vila Real şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Carvalho Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pedro Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP A23 futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Silva'nin Sporting CP A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Pedro Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pedro Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2017 yılında Sporting Alt.
1 Temmuz 2018 yılında Sporting Sub-15
1 Temmuz 2020 yılında Sporting U17
1 Temmuz 2022 yılında Sporting CP A23
Pedro Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pedro Silva şuan Sporting CP A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SC Vila Real (2011-16), AC Alfenense (2016/17), Sporting CP (2017-)
Pedro Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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