Pedro Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Souto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Souto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Souto 5 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Souto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Souto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Souto'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Souto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Souto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Souto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Souto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Temperley II

1 Temmuz 2021 yılında CA Temperley

1 Ocak 2023 yılında Banfield

31 Aralık 2023 yılında CA Temperley

Pedro Souto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Souto şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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