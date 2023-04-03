Pedro Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Teixeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pedro Teixeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pedro Teixeira 31 Ocak 2005 tarihinde Vila do Conde şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Brito Teixeira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pedro Teixeira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC U19 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC U19 takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Teixeira'nin Rio Ave FC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Pedro Teixeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pedro Teixeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Rio Ave Y
1 Temmuz 2019 yılında Rio Ave Sub-15
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave Juvenis
1 Nisan 2022 yılında Rio Ave FC U19
Pedro Teixeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pedro Teixeira şuan Rio Ave FC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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