Pedro Velasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Velasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Velasco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Velasco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Velasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Velasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Velasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Velasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Velasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Velasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Velasco 29 Haziran 1993 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Pablo Velasco Arboleda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Velasco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Pedro Velasco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 5 Şubat 2013 tarihinde katılmıştır. Pedro Velasco'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Velasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Velasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Velasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Velasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2009 yılında SD Quito U20

1 Temmuz 2010 yılında Deportivo Quito

5 Şubat 2013 yılında Barcelona SC

Pedro Velasco kimdir

Pedro Velasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Velasco şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selección de Sucumbíos (4/07-12/07), CD Caribe Junior (bis 4/07, 1/08-5/09)

Pedro Velasco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 4 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Velasco nereli

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