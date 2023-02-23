Pedro Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Vieira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Vieira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Vieira 3 Mayıs 2002 tarihinde Beja şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Carmo Vieira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Vieira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MC Striker yapmaktadır. Pedro Vieira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Vieira'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Vieira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Vieira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pedro Vieira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Vieira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Académica S17

1 Ocak 2018 yılında Académica U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U19

15 Temmuz 2021 yılında Rakow

29 Ağustos 2022 yılında Resovia

30 Haziran 2023 yılında Rakow

Pedro Vieira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Vieira şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pedro Vieira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bairro da Conceição (-2012), Despertar SC (2012-2016), Académica de Coimbra (2017-2018), FC Porto (2018-)

Portekiz U16 takımında 18 numaralı formasıyla 31 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.