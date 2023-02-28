Pedro Zuniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Zuniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Zuniga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Zuniga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Zuniga 15 Şubat 1998 tarihinde Cusco şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Aldair Zúñiga Pacheco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Zuniga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Zuniga'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Zuniga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Zuniga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Zuniga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Zuniga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dep. Garcilaso

Pedro Zuniga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Zuniga şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Municipal de Lares (2013-2014), Deportivo Municipal de Quillabamba (2013), Atlético Juventud Inclán (2015) Deportivo Garcilaso (2016), Defensor Yanatile (2017-2018), Deportivo Fundo Illapani (2019), Deportivo Yawar's (2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.