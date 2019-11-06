Pegai Bisiklet Platformu 10 Kasım için yola çıktı

Pegai Bisiklet Platformu, 10 Kasım'da Ankara'da olmak üzere Biga'dan yola çıktı.

Biga Pegai Bisiklet Platformu Başkanı Aydın Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2016 yılının sonlarına doğru bir avuç dostla çıktığımız yolculuğumuzu 2017 yılı itibariyle daha da genişleterek sayısız turlar, etkinlikler, sahur ve iftarlar yaptık. Yardımlar ve hediye bisiklet dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Bu süre zarfında bizlere maddi manevi destek olan dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Grup olarak siyaset üstü bir oluşum gerçekleştirdik ve insanlar arası hiçbir ayrım kıyaslama asla yapmadık ki, geldiğimiz noktada bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Aynı zamanda belediyelerimizden ve sponsorlarımızdan aldığımız destekler ile Biga'mızı, esnafımızı ve bisiklet kültürünü ön planda tutarak topluma faydalı bir grup olmayı amaçladık. Şahsa değil gruba önem verdik, ben odaklı değil biz odaklı çalışmalar yaptık. Tek gayemiz Pegai Bisiklet Platformu olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu süreç içerisinde şehidimiz Ulaş Açıkgöz ve Bahçelili Mehmet Çavuş'un mezar ziyaretlerini her yıl düzenli yaptık. Çan ilçemizde yeni oluşum içerisinde olan Çan Bisiklet Platformuna tam destek vererek Çan turumuzu, Maltepe ve Nilüfer Gölü turlarımızı gerçekleştirdik. Bizlerin bu turdaki amacı Ankara'ya gitmek değildir. Şehitlerimizi yücelterek yol boyunca şehitler diyarımızın anlam ve önemini bisikletçi dostlara ve halka anlatabilmek, onlarla birliktelik içerisinde olup paylaşıma açık bir kitle ile dostluğumuzu pekiştirmek olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA