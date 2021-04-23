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  3. Pegasus duyurdu: Londra seferlerimiz satışa açılmıştır!

Pegasus duyurdu: Londra seferlerimiz satışa açılmıştır!

Pegasus Hava Yolları koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla geçici süreliğine durdurulan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlerin yeniden başlayacağını bildirdi.

Pegasus duyurdu: Londra seferlerimiz satışa açılmıştır!

Pegasus Hava Yolları ülke genelinde artan koronavirüs vaka sayıları ve mutasyonlu virüs nedeniyle bazı yurtdışı seferlerini durdurmuştu.

Yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran itibarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlere başlanacak.

LONDRA SEFERLERİ SATIŞA AÇILDI!

Uçuşlara ilişkin Pegasus’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

“22 Haziran 2021 itibarıyla Londra Stansted-Ankara Esenboğa seferlerimiz satışa açılmıştır ve icra edilecektir.”

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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