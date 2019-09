Pegasus Golf Challenge Turnuvası 11’inci kez yapıldı

Pegasus Hava Yolları'nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası, 14-15 Eylül tarihlerinde Kemer Country Club'ta gerçekleştirildi. Bu yıl 11'inci kez düzenlenen turnuva, 14 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde başladı ve 15 Eylül Pazar akşamı düzenlenen ödül töreniyle son buldu. İki gün süresince keyifli anların yaşandığı turnuvaya golf sporunun ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Pegasus Golf Challenge Turnuvası'nda ilk gün 97, ikinci gün 103 olmak üzere toplam 200 sporcu yarıştı. Turnuvada Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren isimlere ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane takdim etti.

"ANA AMACIMIZ TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK"

Golf turnuvasının çok güzel geçtiğini söyleyen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Ana maçlarımızdan bir tanesi turizmi çeşitlendirmek. 2023 hedefimiz, 70 milyon turist, 70 milyar dolar da gelir elde etmek. Bunu genişletmek için spor ana alanlardan biri. Golf sporuna yaptığımız yatırımların bu sene çok ciddi faydalarını gördük. İsveç ve Danimarka'dan Antalya'ya sırf golf amaçlı misafirlerimiz gelmeye başladı. Misafirlerimizi bütün bir yaz boyunca taşıdık, bu sonbaharda da devam edecek. Normalde turist başı beklentimiz bin dolar ama golf turizmine gelenler en az bunun üç katı 3 bin dolardan daha az para harcamıyorlar. Turnuvayla bir taşla birkaç kuş vurmaya çalıştık. Hem ülkemizde yeni bir spor alanının gelişmesine teşvik vermek, destek olmak hem de turizmin gelişmesinde yeni bir kanala yatırım yapmak ve gelir olarak geri dönüşünü sağlamaktı amacımız" dedi.

Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimler ise ödüllerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı'dan aldı. Ladies Longest Drive, Men's Longest Drive, Ladies Nearest to Pin, Men's Nearest to Pin ve 11. Yıl Özel ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer verirken; Ladies Gross ve Men's Gross ödüllerinin sahipleri ödüllerini Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı'nın elinden aldı. Teşvik Ödülü alan sporcu ise ödülünü Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı'dan aldı.

Pegasus Golf Challenge Turnuvası kapsamında 8-12 yaş arası Junior Academy ve 13-18 yaş arası Junior 18 Holes oyuncuları bu sene de ödüllendirildi. Genç oyuncular ödüllerini Junior Kaptanları Fulya Filiz ve Ayhan Elmas'tan aldı.

Pegasus Golf Challenge 2019 Kazananları

Erkekler A Kategorisi

Birinci: Hasan Akçakayalıoğlu

İkinci: Nasut Akosman

Üçüncü: Cengiz Şahin

Erkekler B Kategorisi

Birincisi: Philip Frederick De Waal

İkincisi: Kıvanç Oktay

Üçüncüsü: Şinasi Numan

Erkekler C Kategorisi

Birinci: Oğuz Şenol Yüce

İkinci: Zeynel Ergen

Üçüncü: Selçuk Erkalır

Kadınlar A Kategorisi

Birinci: Hee Ja Jeong

İkinci: Serra Tokar

Üçüncü: Filiz Ahıshalı

Kadınlar B Kategorisi

Birinci: Jeong Su Kim

İkinci: Güneş Öztürk Yılmaz

Üçüncü: Ayşen Erdoğan

Nearest to Pin

Men's – Cengiz Şahin

Ladies – Ayşıl And

Longest Drive

Men's – Eren Sarıateş

Ladies – Zeynep Çelikoğlu

Gross

Men's – Hasan Akçakayalıoğlu

Ladies – Hyun Young Shim

Teşvik Ödülü

Güneş Öztürk Yılmaz

11. Yıl Özel Ödülü (Nearest

to the Third Shot on 11th Hole)

Hasan Akçakayalıoğlu

DHA