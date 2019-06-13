Pegasus Havayolları personel arıyor, yeni ilanlar da yayınlandı

Filoya katılacak yeni uçaklarla beraber bu yıl 1000 kişiye daha istihdam yaratmayı planlayan Pegasus Havayolları yetiştirmek üzere başta pilot adayı olmak üzere birçok birime personel arıyor.

Pegasus Havayolları'nın pilot adayı ilanına üniversite mezunları büyük ilgi gösterirken ilana şimdiye kadar 7 binden fazla başvuru yapıldı. Pilot adayları eğitim maliyetlerini, ikinci pilot olarak şirket de işe başladıkları ilk aydan itibaren maaş kesintisi ile ödeyecek.Başvurusu kabul edilen adaylar eğitimlerini tamamladıklarında first officer (ikinci pilot) olarak uçuşlara başlayacak. Pegasus Havayolları, pilot adayı dışında Güç Sistemleri Mühendisi, Flight Dispatcher Trainees, Kıdemli Süreç ve İş Geliştirme Mühendisi, Uçak Sistemleri Mühendisi, Grup Satış Uzmanı,Uçuş ve Yer Eğitim Yöneticisi, Kıdemli Yer Ekipman Bakım Onarım Uzmanı, Ücretlendirme ve Yan Hakları Uzmanı,Muhasebe Destek Elemanı, İş Analisti, Kalite Mühendisi, Simülatör Teknisyeni, Misafir İlişkileri Ofis Destek Elemanı, Uçak Mühendisi, Mekanik Teknisyeni alımıyla ilgili de ilana çıktı.İlanlara iş başvurularının yapıldığı bir web sitesi aracılığı ile başvuruluyor.

Pilot adayı başvuru şartları şöyle

-T.C vatandaşı olmak

-En az lisans derecesi mezunu(örgün öğretim)

-1.1.1991 tarihi ve sonrası doğmuş olmak

-Boy uzunluğu 160-195 cm arasında ve Pegasus'un belirlediği beden-kitle endeksine ve kriterlerine uygun olmak

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya 2 yıl tecilli(15 Mayıs 2021 ve sonrasına kadar tecilli olan)

-Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılmamış

-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan

Pilot adayı başvuru süreci şöyle

Online başvurusunu tamamlayan adaylar arasından asgari koşulları sağlayanlar sırası ile belge kontrolleri, boy-kilo ölçümü, genel yetenek sınavı, ingilizce testi, PESTA(Pegasus Skill Test for Aviation) testi ve Pegasus'un belirlediği standartlardaki sağlık kontrolleri aşamasına davet edilecek. Her bir aday bir sonraki aşamaya dahil olabilmesi için bir önceki aşamada belirlenen minimum koşullarını sağlaması gerekiyor.

Pegasus Pilot Yetiştirme Programında işe alım süreci şu aşamalardan oluşuyor

1. Özgeçmiş ve Resmi Belge Beyan Etme (Online)

2. Boy-Kilo Ölçümü ve Genel Yetenek Sınavı (Yerinde)

3. İngilizce Sınav (Yerinde)

4. PESTA Sınavı (Yerinde)

5. Medikal Kontrol (Yerinde)

6. Davranış Eğilimleri Değerlendirme Testi (Online)

7. Kurul Mülakatı (Yerinde)

Pilot adayı için genel yetenek sınavı

Genel Yetenek Sınavı sayısal yetenek, yönetsel aritmetik, mekanik ve genel yetenek konularında farklı sorgulamaları içinde barından bir test uygulamasıdır. Genel Yetenek Sınavı uygulamasının süresi toplam 77 dakika ve toplam 138 sorudan oluşuyor.(Fotoğraflı)

DHA