Pegasus uçuş listesini yayımladı! Tarih verdi

Pegasus Havayolları temmuz ayı için güncellenen yurt içi uçuş listesini sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Aralarında İstanbul, İzmir Sivas, Diyarbakır gibi illerin de olduğu uçuşlar gidiş-dönüş olarak ayarlandı.

Pegasus’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “İstanbul Sabiha Gökçen’den; İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Batman, Bingöl, Bodrum, Diyarbakır, Dalaman, Denizli, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Şanlıurfa, Alanya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kars, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Amasya, Sinop, Ordu, Samsun, Trabzon, Van ve Sivas’a sefer düzenlenecek.

İzmir’den; İstanbul Sabiha Gökçen, Adana, Ağrı, Kayseri, Ankara, Elazığ, Şanlıurfa, Hatay, Mardin, Muş, Samsun, Trabzon ve Sivas’a, Adana’dan; İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Bodrum, Dalaman, Trabzon, İzmir ve Van’a, Antalya’dan; İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Adana ve Trabzon’a, Ankara’dan ise İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuş gerçekleşecek” ifadeleri yer aldı.