Pegasus 10 Kasım'a özel video sosyal medyada yankı uyandırdı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılında Pegasus Hava Yolları tarafından 10 Kasım'a özel duygu yüklü bir video paylaşıldı. 1938 yılından ve günümüzden kesitler veren video sosyal medyada büyük ses getirdi.