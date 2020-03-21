PEGASUS'TAN , 65 YAŞ ÜSTÜ YOLCULARI İÇİN DUYURU

Pegasus Havayolları 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağıyla ilgili duyuru yayımladı. Duyuruda, 30 Nisan 2020'ye kadar olan biletlerin ücretsiz değişiklik ve iade işlemlerinin çağrı merkezinden gerçekleştirilebileceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından Pegasus Havayolları sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayımladı. Duyuruda, "Koronavirüsü için alınan tedbirler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen sokağa çıkma yasağı kararı üzerine yapacağınız 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan biletlerinizdeki ücretsiz değişiklik ve iade işleminizi 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizden gerçekleştirebilirsiniz. Takdir edersiniz ki; çağrı merkezinde oluşacak olan yoğunluk sebebiyle işlemlerde yavaşlama olabilir, lütfen endişe etmeyiniz. HATIRLATMA: Bilet işlemlerinizi önümüzdeki günlerde de gerçekleştirdiğinizde hiçbir kayıp yaşamayacağınızı belirtmek isteriz. Son başvuru tarihi ise yine; 30 Nisan 2020'dir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA