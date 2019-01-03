Pegasus’tan gençlere özel “Pilot Yetiştirme Programı”

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, pilot olma hayaliyle büyümüş gençlere “Pegasus Pilot Yetiştirme Programı" ile hayallerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.



Pegasus’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, pilot olma hayaliyle büyümüş gençlere “Pegasus Pilot Yetiştirme Programı" ile hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

Ocak ayı itibarıyla başlayan Pegasus Pilot Yetiştirme Programı ile ilgili bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen gençler, “ https://www.flypgs.com/kariyer/pegasus-kariyer/kokpit-basvurulari/pegasus-pilot-adayi ” adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabiliyor ve başvuru yapabiliyor.



2019 yılında bünyesine katacağı yeni çevre dostu uçaklarla filosunu genişletmeye devam edecek olan Pegasus, 2019 yılında filo büyümesi ve pazar ihtiyaçlarının artışına paralel olarak kokpit ekiplerini de büyütüyor.

Kokpit ekiplerini kurarken cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm pilot ve pilot adaylarına kapılarını açan Pegasus, insan odaklı yaklaşımına uygun olarak yetenek kazandırma süreçlerinde ve pilotların göreve başladıkları dönemden itibaren memnuniyet ve değer yaratmak için oryantasyon süreçlerini yeniden yapılandırıyor.



Pegasus ayrıca kokpit kadrolarına part-time çalışma imkanı, Avrupa standartlarında ücret ve yan haklar, “Güvenlik ve Kalite" odaklı dizayn ettiği eğitimler ile sürekli gelişim imkanlarının yanı sıra, uygun deneyimi bulanan ikinci pilot adaylara "Kaptanlığa Yükselme", farklı uçak tiplerinde deneyimli adaylara “TİP değiştirme” ve deneyimsiz adaylara iş garantili “TİP ve Line" eğitimi fırsatları da sağlıyor.



Kaynak: AA