PEGASUS'TAN UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçak uçağın pistten çıkması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." denildi.

Kaynak: DHA