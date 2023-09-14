Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği

İzmir Menemen'de lise ve üniversite sınavına girecek öğrenciler için dershane ve soru bankaları dijital olarak evlere giriyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği

İzmir Menemen'de lise ve üniversite sınavına girecek öğrenciler için dershane ve soru bankaları dijital olarak evlere giriyor. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Menemenli evlatlarımızın eğitimine yatırım yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

Eğitime yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Menemen Belediyesi, öğrenci dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, bu yıl Menemen'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine ve Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere kaynak sağlamak amacıyla "Dijital Eğitim Platformu" desteğinde bulunmaya başladıklarını müjdeledi.

Menemen Belediyesi olarak öğrencilerin daha güçlü yarınlara hazırlanması için gayretle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Pehlivan, "Ücretsiz eğitimler verdiğimiz MEBGEM şubelerimiz ve sağladığımız nakdi desteklerin ardından şimdi de öğrencilerimizin sınavlara hazırlık konusunda katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. 8 ve 12. sınıflarda öğrenim gören 6 bini aşkın öğrencimize, içinde yüzlerce kitabın ve canlı dershanenin bulunduğu "Dijital Eğitim Platformu'nu öğrenim gördükleri okullarında dağıtılmaya başladı. İnanıyorum ki yapacakları çalışmalarla hayalini kurdukları başarıya ulaşacaklar. Hem istedikleri okullara girecek hem de ülkemize, milletimize faydalı birer birey olarak yetişecekler. Bu sistem sayesinde her öğrenci kendi seviyesine uygun zorlukta soruları çözme imkânına ulaşabilecek. Kısacası dershaneleri öğrencilerimizin evlerine getiriyoruz. Ayrıca platformda çok soru çözen ve sistemi sürekli takip eden evlatlarımıza da aylık sürprizlerimiz olacak. Sınava hazırlık sürecinizi daha verimli geçirmenizi sağlayacak bu desteğimizin tüm öğrencilerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Eğitimin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "Eğitim geleceğimizin şekillenmesinde de kritik bir rol oynamaktadır. Bilgi ve teknoloji çağında, dijital eğitim platformları eğitimde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle son yıllarda yaşadığımız olağanüstü durumlar, dijital eğitimin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Pandemi sırasında, uzaktan eğitim ve dijital öğrenme platformları, eğitim süreçlerini sürdürebilmemiz için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Bu nedenle, belediyemiz olarak, eğitim alanında daha fazla destek sağlamaya ve dijital eğitim platformlarına yatırım yapmaya karar verdik. Bu destekle, Menemenli evlatlarımızın eğitimine katkıda bulunmayı, öğrencilerimizin ve yetişkinlerin öğrenme fırsatlarına erişimlerini artırmayı hedefliyoruz. Eğitim, toplumumuzun refahı ve ilerlemesi için vazgeçilmez bir unsurdur ve bu konuda daha fazla yatırım yapmaya kararlıyız." diye konuştu.

Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği

Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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