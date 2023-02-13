Pejino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pejino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pejino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pejino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pejino 29 Temmuz 1996 tarihinde Barbate (Cádiz) şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Jesús Crespo García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pejino Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE INTERNACIONAL SPORT AGENCY S.L. yapmaktadır. Pejino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 27 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Pejino'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pejino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CresPeji

http://www.instagram.com/crespeji/

Pejino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pejino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pejino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pejino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cádiz Juvenil A

1 Temmuz 2015 yılında Los Barrios

31 Aralık 2015 yılında Cádiz Juvenil A

1 Ocak 2016 yılında Conil CF

30 Haziran 2016 yılında Cádiz Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında Cádiz CF B

26 Temmuz 2017 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla Atl.

27 Ağu 2020 yılında Las Palmas

Pejino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pejino şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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