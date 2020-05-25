Pejmürde genellikle günlük hayatta sık sık kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı da arama motorlarında merak edilmeye başlandı. Peki Pejmürde ne demek? Tüm merak edilenler haberimizde.

PEJMÜRDE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'nda (TDK) pejmürde kelimesi sıfat olarak 2 farklı anlamda kullanılıyor.

1. anlamı: Eski piskü, yırtık:

"Bütün kasaba ahalisi gibi bunun da üstü başı pejmürde idi." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. anlamı: Dağınık, perişan

PEJMÜRDE KELİMESİ NERELERDE KULLANILIR?

Pejmürde sözcüğü, olumsuz durumlara işaret eden bir anlama sahiptir. Bu sözcük kişinin duygusal ve dış görünümü olmak üzere iki anlama sahiptir. Dış görünüm yönünden kıyafetleri kasteden bir anlama sahiptir. Yırtık, eski kıyafetler pejmürde olarak adlandırılır.

Duygusal durum bakımından ise, kişinin içine düştüğü dağınık halleri kasteder. Kişinin yaşadığı ruhsal çöküntünün oluşturduğu perişanlık hali pejmürde olarak adlandırılır. Ayrıca pejmürde ne demek sorusuna, maddi sıkıntıların oluşturduğu perişanlık cevabı verilmektedir. Bu sözcük Recaizade Mahmut Ekrem'in ünlü bir eserinin de ismidir.