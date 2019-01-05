Pekcan, "2018 yılı ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" IHAAW113140-EKO/04-01-2019 - Ticaret Bakanı Pekcan, "2018 yılı ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

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