Peki Deniz Bayramoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Tüm Türkiye Tek Yürek adlı yardım kampanyası için ortak yayın yapılacak. Aralarında Deniz Bayramoğlu'nun da bulunduğu pek çok isim Çarşamba akşamı saat 20:00'da ortak yayında sunucu olarak ekran karşısında olacak. Peki Deniz Bayramoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı...

YAYINLAMA
Google News
Peki Deniz Bayramoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 10 il hasar görmüş ve enkaz altında kalan yaklaşık 35 bin kişi yaşamını yitirmişti. Depremin 9. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm kamu ve özel kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları yardım kampanyası başlatmış ve afet bölgesine yardım tırları gönderilmişti. Yardımlara bir yeni daha eklenerek Tüm Türkiye Tek Yürek Kampanyası başlatıldı. Çarşamba akşamı saat 20:00'da yayınlanacak olan programa birçok ünlü katılacak ve sunucuları arasında ise Pelin Çift da ekran karşısına çıkacak. Peki Deniz Bayramoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı...

Peki Deniz Bayramoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı...

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞIND NERELİ?

Rize, Pazarlı bir babanın çocuğu olarak 1975'te Pütürge'de doğdu. Üniversiteye kadarki eğitimini Pazar'da tamamladı. 1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.

CNN Türk’te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı. 2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09.00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Deniz Bayramoğlu'nun, Prof.Dr. Uğur Batı ile beraber kaleme aldığı Üzgün İnsandan Özgür İnsana adlı bir de kitabı bulunmaktadır.

Peki Deniz Bayramoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı...

DENİZ BAYRAMOĞLU EVLİ Mİ? ÇOCUĞU VAR MI?

Deniz Bayramoğlu, haber spikeri, sunucu ve gazeteci Ece Üner ile evli. Deniz Bayramoğlu ve Ece Üner'in Güneş Bayramoğlu adında 6 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Didem Aslan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Didem Aslan Yılmaz'ın hayatı...
Didem Aslan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Didem Aslan Yılmaz'ın hayatı...
Acun Ilıcalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Acun Ilıcalı evli mi, çocukları var mı?
Acun Ilıcalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Acun Ilıcalı evli mi, çocukları var mı?
Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik nereli, kaç yaşında? İşte Nazlı Çelik'in hayatı?
Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik nereli, kaç yaşında? İşte Nazlı Çelik'in hayatı?
Pelin Çift kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Pelin Çift'in hayatı...
Pelin Çift kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Pelin Çift'in hayatı...
Son Haberler
Erik Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Natami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Natami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Natami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Natami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Thorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Thorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Thorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Thorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Nihat Hatipoğlu'nun hayatı...
Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Nihat Hatipoğlu'nun hayatı...
Haber Türk muhabiri Damla Turgutlu Soybaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Damla Turgutlu Soybaş'In biyografisi
Haber Türk muhabiri Damla Turgutlu Soybaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Damla Turgutlu Soybaş'In biyografisi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Prof. Dr. Samet Arslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Samet Arslan'ın biyografisi
Prof. Dr. Samet Arslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Samet Arslan'ın biyografisi
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları