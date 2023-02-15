Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 10 il hasar görmüş ve enkaz altında kalan yaklaşık 35 bin kişi yaşamını yitirmişti. Depremin 9. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm kamu ve özel kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları yardım kampanyası başlatmış ve afet bölgesine yardım tırları gönderilmişti. Yardımlara bir yeni daha eklenerek Tüm Türkiye Tek Yürek Kampanyası başlatıldı. Çarşamba akşamı saat 20:00'da yayınlanacak olan programa birçok ünlü katılacak ve sunucuları arasında ise Pelin Çift da ekran karşısına çıkacak. Peki Deniz Bayramoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı...

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DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞIND NERELİ?

Rize, Pazarlı bir babanın çocuğu olarak 1975'te Pütürge'de doğdu. Üniversiteye kadarki eğitimini Pazar'da tamamladı. 1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.



CNN Türk’te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı. 2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09.00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Deniz Bayramoğlu'nun, Prof.Dr. Uğur Batı ile beraber kaleme aldığı Üzgün İnsandan Özgür İnsana adlı bir de kitabı bulunmaktadır.

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DENİZ BAYRAMOĞLU EVLİ Mİ? ÇOCUĞU VAR MI?

Deniz Bayramoğlu, haber spikeri, sunucu ve gazeteci Ece Üner ile evli. Deniz Bayramoğlu ve Ece Üner'in Güneş Bayramoğlu adında 6 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor.