Pekin Ördeği ne demek, TDK'ya göre Pekin Ördeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pekin ördeği ne demek? Pekin ördeği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Pekin ördeği kelimesi. Peki Pekin ördeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pekin ördeği nedir, Pekin ördeği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PEKİN ÖRDEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pekin ördeği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Pekin ördeği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çin kökenli özellikle Amerika'da yaşayan bir tür ördek

