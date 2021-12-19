Pekiştirmeli Zarf ne demek, TDK'ya göre Pekiştirmeli Zarf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pekiştirmeli zarf ne demek? Pekiştirmeli zarf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pekiştirmeli zarf kelimesi. Peki pekiştirmeli zarf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pekiştirmeli zarf nedir, pekiştirmeli zarf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PEKİŞTİRMELİ ZARF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pekiştirmeli zarf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pekiştirmeli zarf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pekiştirmeli kelime biçiminde kurulmuş zarf



PEKİŞTİRMELİ ZARF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Apansız karşılaştık.

