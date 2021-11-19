Sakarya yöresine ait yemekler arasında yer alan pekmezli ayva dolmasının tarifi 16. yüzyıl Osmanlı Mutfağına kazar uzanıyor. Bu muhteşem tat Masterchef programında yapıldıktan sonra izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Bu bağlamda, Pekmezli ayva dolması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef pekmezli ayva dolması tarifi!

PEKMEZLİ AYVA DOLMASI MALZEMELERİ

3 adet büyük boy ayva

25 gram kuş üzümü

300 gram kuzu kıyma

50 gram file badem

50 gram fıstık içi

150 gram pekmez

75 gram pirinç pilavı (önceden hazırlanmış)

1 tatlı kaşığı kekik

½ adet orta boy kuru soğan

20 gram tereyağı

½ çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı biberiye

1 çay kaşığı tuz

PEKMEZLİ AYVA DOLMASI NASIL YAPILIR?

İçi doldurulan büyük boy ayvaların iki tanesinin alt ve üst kısımları kesilir.

Servis tabağında düz durması amacıyla kesilen alt taraflar, serviste kapak olarak kullanılmak için kenara ayrılır. Ayvaların üst kısımları ise dört eşit parçaya ayrılır.

Alt kısımlarının delinmemesine özen gösterilerek; iki adet büyük boy ayvanın orta kısmı bir kaşık ya da benzeri aletle oyulur.

Ayvaların yuvarlak halde kalan iki adet alt kısmı, içi oyulan iki adet ayva ve üst kısımları eşit parçalara ayrılan sekiz dilim ayva bir tencereye alınır. Üzerlerini geçecek seviyede su ilave edilerek orta ateşte 10 dakika haşlanır.

Kabuğu soyulan diğer büyük boy ayva dört eşit parçaya bölünür. Çekirdekli kısımları çıkartılır ve rendenin kalın tarafıyla rendelenir.

Rendelenen ayva küçük bir tavada şekeri açığa çıkana kadar sotelenir ve püre haline getirilir.

Kuru soğan küçük parçalar halinde yemeklik olarak doğranır. Tereyağı ayrı bir tavada eritilir. Kuru soğan hafif bir renk alana kadar tereyağında sotelenir.

Kuzu kıyma, file badem, kuş üzümü, fıstık içi, tuz, karabiber, kekik ve biberiye eklenen sotelenmiş kuru soğanlar, kıyma suyunu çekene kadar kavrulur.

Pirinç pilavı ve sotelenmiş ayva püresiyle harmanlanan iç harç, haşlama suyundan süzülerek ayvaların iç kısmına doldurulur.

Fırın kabına alınan ayva dolmalarının üzerine birer yemek kaşığı kadar pekmez gezdirilir. Yarı ısı yarı buhar ayarlı önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika kadar pişirilir.

Haşlanmış olan ayva dilimleri kalan pekmezle orta ateşte sotelenir ve sonrasında servis tabaklarına dizilir. Fırından çıkan ayva dolmaları servis tabaklarına alınır. Sıcak bir şekilde fazla bekletmeden servis edilir.

PEKMEZLİ AYVA DOLMASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Buhar ayarlı fırın bulunmuyorsa fırın içine ısıya dayanıklı bir servis kasesi doldurularak su yerleştirilir. Fırın bu şekilde ısıtıldıktan sonra yemek pişirilmelidir. Pişirme işlemi anında fırında buharlaşan su, yemeğin kuru olmamasını sağlayacaktır.

Dolma yapımında kalan ayva parçaları farklı tariflerde değerlendirilebilir.