Pekmezli Yufka Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Pekmezli Yufka Tatlısı tarifi
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Pekmezli Yufka Tatlısı yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Çiğ Börek nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte tarifi
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Pekmezli Yufka Tatlısı yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Çiğ Börek nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte tarifi
PEKMEZLİ YUFKA TATLISI
- 2 adet yufka
- 1 yumurta akı
- İç Harcı için Malzemeler
- 1 su bardağı ceviz – kıyılmış
- 1 su bardağı fındık – kıyılmış
- yarım su bardağı sultaniye üzüm
- 4 yemek kaşığı üzüm pekmezi
- Şerbeti için Malzemeler
- 3 su bardağı su
- 3 su bardağı toz şeker
- 2 – 3 damla limon suyu
Kızartmak için Malzemeler
- Ayçiçek yağı
- Süslemek için Malzemeler
- Toz Antep Fıstığı
Yapılışı:
Ceviz ve fındıkları ince ince kıyın. Sultaniye üzümleri suda bekletin. Ardından ceviz, fındık, üzüm ve pekmezi karıştırın. Şerbeti için olan malzemeleri bir sos tenceresinde kaynamaya bırakın. Şerbet yeteri kadar kaynadıktan sonra 2 – 3 damla limon suyu sıkıp soğumaya bırakın. Yufkayı ortadan ikiye kesin. Boyuna olacak şekilde 4 parmak genişliğinde uzun şeritler halinde kesin. Hazırladığınız iç harçtan 1-2 tatlı kaşığı kestiğiniz yufka şeridine koyun ve sarın. Katlarken yufkanın ucunu yumurta akına bulayarak kapatın. Bir tavada yağı kızartın hazırladığınız böreklerini kızartın. Hepsini kızarttıktan sonra üzerlerine soğuk şerbet dökün. Servis ederken üzerini toz fıstık ile süsleyin.
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