Pekmezli Yufka Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Pekmezli Yufka Tatlısı tarifi

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Pekmezli Yufka Tatlısı yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Çiğ Börek nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte tarifi

PEKMEZLİ YUFKA TATLISI

2 adet yufka

1 yumurta akı

İç Harcı için Malzemeler

1 su bardağı ceviz – kıyılmış

1 su bardağı fındık – kıyılmış

yarım su bardağı sultaniye üzüm

4 yemek kaşığı üzüm pekmezi

Şerbeti için Malzemeler

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

2 – 3 damla limon suyu

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek yağı

Süslemek için Malzemeler

Toz Antep Fıstığı

Yapılışı:

Ceviz ve fındıkları ince ince kıyın. Sultaniye üzümleri suda bekletin. Ardından ceviz, fındık, üzüm ve pekmezi karıştırın. Şerbeti için olan malzemeleri bir sos tenceresinde kaynamaya bırakın. Şerbet yeteri kadar kaynadıktan sonra 2 – 3 damla limon suyu sıkıp soğumaya bırakın. Yufkayı ortadan ikiye kesin. Boyuna olacak şekilde 4 parmak genişliğinde uzun şeritler halinde kesin. Hazırladığınız iç harçtan 1-2 tatlı kaşığı kestiğiniz yufka şeridine koyun ve sarın. Katlarken yufkanın ucunu yumurta akına bulayarak kapatın. Bir tavada yağı kızartın hazırladığınız böreklerini kızartın. Hepsini kızarttıktan sonra üzerlerine soğuk şerbet dökün. Servis ederken üzerini toz fıstık ile süsleyin.