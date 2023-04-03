Pelayo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pelayo Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pelayo Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pelayo Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pelayo Fernandez 29 Nisan 2003 tarihinde Avilés şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pelayo Fernández Balboa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pelayo Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Pelayo Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pelayo Fernandez'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pelayo Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pelayo Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pelayo Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pelayo Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Quirinal Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Barça U18

1 Temmuz 2021 yılında Barça U19

1 Temmuz 2022 yılında Barça Atlètic

Pelayo Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pelayo Fernandez şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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