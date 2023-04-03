Pelayo Morilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pelayo Morilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pelayo Morilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pelayo Morilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pelayo Morilla 12 Temmuz 2001 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pelayo Morilla Cabal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pelayo Morilla Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Pelayo Morilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Pelayo Morilla'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pelayo Morilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pelayo Morilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pelayo Morilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pelayo Morilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Sporting B

21 Temmuz 2021 yılında Algeciras CF

30 Haziran 2022 yılında Sporting B

Pelayo Morilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pelayo Morilla şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Pelayo Morilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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