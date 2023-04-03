Pelayo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pelayo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pelayo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pelayo Perez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pelayo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pelayo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pelayo Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pelayo Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pelayo Perez 30 Nisan 2001 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pelayo Pérez Tejedor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pelayo Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Pelayo Perez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Pelayo Perez'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pelayo Perezboyu ve yaşı kaç

Pelayo Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pelayo Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Pelayo Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pelayo Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sporting Juv. A

15 Temmuz 2020 yılında Sporting B

Pelayo Perez kimdir

Pelayo Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pelayo Perez şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Pelayo Perez nereli

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