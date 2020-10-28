Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin önemli ismi "Pele Mehmet" lakabıyla tanınan Mehmet Tura'ya ilişkin çıkan üzücü haberin ardından birçok internet kullanıcısı arama yapmaya başladı. Peki Pele Mehmet lakaplı Mehmet Tura kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

MEHMET TURA KİMDİR?

Pele Mehmet lakaplı Mehmet Tura, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin önemli ismiydi.

Mehmet Tura, Bursalı ve 74 yaşındaydı.

Mehmet Tura kendisi ve ailesinden bahsettiği bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.

"Oğlum cazgır Bülent Tura. Ona da ‘Pele Bülent’ diyorlar. Benim namım da ‘Pele Mehmet’ bilindiği üzere. Bir de torunum var, o da cazgır ‘Pele Levent’. Ona da öğrettik mesleği. Dededen toruna cazgırlık devam ediyor. Oğlumla Kırkpınar’da birlikte cazgırlık yapıyoruz.

Gençliğimde futbol oynuyordum. O zamanlar Brezilyalı Pele vardı, çok meşhurdu. Ben de ince, uzun boylu ve esmerim. Futbol oynamamı Pele’ye benzettiler. Pele gibi oynuyor dediler. O gün bugündür ‘Pele’ diye lakabımız var."

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin sevilen İsmi Mehmet Tura koronavirüse yakalanmıştı. 22 Ekim'de koronavirüs testi yaptıran Mehmet Tura'nın test sonucu pozitif çıkmıştı.

MEHMET TURA NEDEN ÖLDÜ?

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Mehmet Tura'nın durumu kötüye gidince yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

Yakınları tarafından İznik'e getirilen Tura'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Törene, Tura'nın yakınlarının yanı sıra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.