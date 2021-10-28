Pelesenk Ağacı ne demek, TDK'ya göre Pelesenk Ağacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pelesenk ağacı ne demek? Pelesenk ağacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pelesenk ağacı kelimesi. Peki pelesenk ağacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pelesenk ağacı nedir, pelesenk ağacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PELESENK AĞACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pelesenk ağacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pelesenk ağacı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kızıldeniz'in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer hatta vişneçürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç (Commiphora opobalsamum)

