Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) Tanımı;

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Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) Maaşları

Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8189.11

Meslek Adı :

Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi);işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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