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Pelikül ne demek, TDK'ya göre Pelikül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pelikül kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pelikül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pelikül nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pelikül kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pelikül ne demek, TDK'ya göre Pelikül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pelikül ne demek? Pelikül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pelikül kelimesi. Peki pelikül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pelikül nedir, pelikül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PELİKÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pelikül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pelikül kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pelikül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boş film, film şeridi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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