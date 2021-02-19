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Pelin Batu'dan eleştirel paylaşım: Siyasi bir şey paylaşmadıkça görünmez oluyorsunuz

Oyuncu, yazar, televizyon programcısı ve tarihçi Pelin Batu Twitter, hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Batu paylaşımında "Twitter’dan anladığım, siyasi bir şey paylaşmadıkça, birilerine sataşmadıkça görünmez oluyorsunuz. Kimin umurunda nesli tükenen kurbağalar?" ifadelerine yer verdi.

Pelin Batu'dan eleştirel paylaşım: Siyasi bir şey paylaşmadıkça görünmez oluyorsunuz

Oyuncu, yazar, televizyon programcısı ve tarihçi Pelin Batu zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda eleştirel ifadeler kullanan Batu siyasi içerikli bir paylaşımda bulunulmadığı sürece Twitter'da görünmez olunduğunu bazı konuların ilgi çekmediğini ifade etti.

Pelin Batu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

 "Twitter’dan anladığım, siyasi bir şey paylaşmadıkça, birilerine sataşmadıkça görünmez oluyorsunuz. Kimin umurunda nesli tükenen kurbağalar?"

Pelin Batu'dan eleştirel paylaşım: Siyasi bir şey paylaşmadıkça görünmez oluyorsunuz

Ünlü ismin düşüncesini destekleyen çok sayıda yorum gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları da aynı fikirde olmadıklarını belirtti.

Bir Twitter kullanıcısı Pelin Batu'nun paylaşımına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi ve ekonomik sorunların baş gösterdiği bir ülkede insanların ve gençlerin eğilimi umumiyetle siyaset ilmine yönelir ve orada diğer her türlü faaliyet ve ilgi alanı görmezden gelinir maalesef. Bu üzücü bir şey fakat şaşılacak bir durum değil sanırım pelin hanım"

Pelin Batu'dan eleştirel paylaşım: Siyasi bir şey paylaşmadıkça görünmez oluyorsunuz

Berkem Temizel
Gece Editörü
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