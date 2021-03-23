Pelin Karahan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Ankara’da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Karahan, ilkokulu Arı Koleji’nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı.

Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak Erberk Ajans’a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2007 - Kavak Yelleri

2012 - Muhteşem Yüzyıl

2012 - Mavi Kelebekler

2015 - Yeter

2018 - Yuvamdaki Düşman

2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs

EVLİ Mİ?

Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı. 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda hayatını birleştirdi. Çift bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

