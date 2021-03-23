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Pelin Karahan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

TRT1'in yepyeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ta İnci karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Pelin Karahan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Detaylar haberimizde...

Pelin Karahan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Ankara’da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Karahan, ilkokulu Arı Koleji’nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı.

Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak Erberk Ajans’a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.

Pelin Karahan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2007 - Kavak Yelleri    
2012 - Muhteşem Yüzyıl    
2012  - Mavi Kelebekler    
2015 - Yeter    
2018 - Yuvamdaki Düşman    
2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs    

Pelin Karahan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

EVLİ Mİ?

Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı. 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda hayatını birleştirdi. Çift bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.
 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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