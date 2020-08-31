Pelin öğretmenin hayatını kaybettiği o anların güvenlik kayıtlarına ulaşıldı!

Burdu'da hızla gelen bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 32 yaşındaki 1 çocuk annesi Pelin Çakır'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Burdur'da özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan 32 yaşındaki Pelin öğretmen, motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken yoldan hızla gelen bir minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan o anların görüntülerine ulaşıldı.

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