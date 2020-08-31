Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Burdur'da 24 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda, özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan 1 çocuk annesi Pelin Çakır'ın (32) kullandığı motosiklet, H.S.Ü.'nün kullandığı minibüs ile çarpıştı.

KAZADA KASKI PARÇALANMIŞ

Kaza sırasında Pelin Öğretmen'in kaskı parçalandı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan Çakır, ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Çakır, Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verilirken kazadan sonra gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.S.Ü., sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eşinden ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Pelin Çakır'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kent merkezi istikametinden Çendik Plajı yönüne giden Çakır, araçların kırmızı ışıkta durması üzerine motosikletiyle orta refüjdeki yaya geçidinden geçerek, yola çıkıyor.

KENDİ BİR YANA MOTORU BAŞKA BİR YANA SAVRULMUŞ

Ancak hızla gelen minibüs motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Çakır kaldırıma düşüyor, motosiklet ise yola savruluyor.