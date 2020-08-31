20.30 HADİ ipucu cevabı nedir? 30 Ağustos HADİ joker kodu nedir?Babil yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Babil ne zaman başlıyor?Mame Diouf, Hatayspor yolunda!Çakmakla oynarken samanlığı tutuşturduPelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da vatandaşlara sesleniyor (CANLI)Adıyaman’da 1 günde 56 kişide koronavirüs çıktı: 51 adres karantinaya alındıÇankırı'nın Orta ilçesine il dışından gelenler karantinaya alınacakFenerbahçe, Samuel Kalu'yu kadrosuna katıyor!Koronavirüslü yolcu uçağa bindi, 12 kişi karantinaya alındı
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Burdur'da motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki öğretmen Pelin Çakır, minibüsün çarpması nedeniyle olay yerinde can verdi. Feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Burdur'da 24 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda, özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan 1 çocuk annesi Pelin Çakır'ın (32) kullandığı motosiklet, H.S.Ü.'nün kullandığı minibüs ile çarpıştı.

KAZADA KASKI PARÇALANMIŞ

Kaza sırasında Pelin Öğretmen'in kaskı parçalandı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan Çakır, ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Çakır, Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verilirken kazadan sonra gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.S.Ü., sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eşinden ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Pelin Çakır'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kent merkezi istikametinden Çendik Plajı yönüne giden Çakır, araçların kırmızı ışıkta durması üzerine motosikletiyle orta refüjdeki yaya geçidinden geçerek, yola çıkıyor.

Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KENDİ BİR YANA MOTORU BAŞKA BİR YANA SAVRULMUŞ

Ancak hızla gelen minibüs motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Çakır kaldırıma düşüyor, motosiklet ise yola savruluyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT