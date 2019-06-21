Pelin Öztekin kimdir? Nereli,kaç yaşında? Pelin Öztekin'in son hali nasıl

Pelin Öztekin verdiği kilolardan sonra imaj değişikliğine gitti. Bu durum da hakkında internette arama yapılmasına yol açıyor. Peki Pelin Öztekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Pelin Öztekin'in son hali nasıl? Ayrıntılar haberimizde.

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1987 yılında İzmit’te doğdu. Babası ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin’dir. İlk ve ortaöğretimini İstanbul Fenerbahçe’de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamlamıştır. Liseyi de Fenerbahçe Lisesi’nde okumuştur.

Lisenin ardından 2005 yılında “Hayat Bilgisi” TV dizisinde ilk televizyon dizisine rol almıştır. 2006 yılında BKM Mutfak oyuncu kadrosuna katılmıştır. Atölyedeki eğitim sürecinde yeniden başlayan Bir Demet Tiyatro da birçok rol almıştır.

2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği “Hisseli Harikalar Kumpanyası” nda Şebnem karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştır.

2012 yılında ekranlara gelen “Benzemez Kimse Sana” isimli yarışma programına yarışmacı olarak katılmıştır.

20 Mart 2014 tarihinde mide ameliyatı geçirip 6 ayda 153 kilodan 100 kiloya düşen oyuncu Pelin Öztekin, 2015 yılında da şubat ayında 25 kilo daha verip 75 kiloya indi.

PELİN ÖZTEKİN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2013 - İki Kafadar Chinese Connection (Sibel)

2013 - Doksanlar (Neşe)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat (Kasiyer)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin)

2008 - Sınıf (Gökçe)

2006 - Bir Demet Tiyatro

2003 - Hayat Bilgisi (Demet)

PELİN ÖZTEKİN NASIL KİLO VERDİ?

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, geçirdiği mide ameliyatı sonucunda 21 ayda 90 kilo verdi. Yaşamış olduğu büyük değişim sonucunda sarkmaları olan güzel oyuncu, bir kez daha ameliyat masasına yattı. 21 ay sonucunda fit ve güzel bir vücuda sahip oldu.

PELİN ÖZTEKİN'İN SON HALİ NASIL?

Pelin Öztekin verdiği kilolar ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle oldukça dikkat çekiyor. İşte Pelin Öztekin'in son hali...

PELİN ÖZTEKİN'İN BABASI RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul GalatasarayLisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.



Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayındaFerhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

1992 - 1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla "Müzikomedi" (Nükhet Duru ve Demet Akbağ'la birlikte), "Mega Show" (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ'la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde veYılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071' de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995'te Ortaoyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passion Du Turca, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Köşedönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem (1998-2002 yılları arasında) Akşam gazetesinde ve 2004 yılında Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

2005 te yine Gani Müjde' nin yazdığı Mehmet Ergen' in sahnelediği "Yıldızların Altında" müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin' le başrolü paylaştı.

2009'un ocak ayında "Boş gezen ve Kalfası" adlı oyununu oynarken kalbi hastalandı. Kalbine pil takıldı.

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina'da evlendi.

Rasim Öztekin'in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin (d.1987)adında bir kızı var. Pelin Öztekin, BKM Mutfak oyuncularından biridir.

2012 yılında başlayan ve Birol Güven'in yönetmenliğinde çekilen "Seksenler" dizisinde Fehmi karakterini canlandırmaya başladı. Dizide Şoray Uzun, İlker Ayrık, Berat Yenilmez, Begüm Öner, Suzan Kardeş, Özlem Türkad, Serhat Kılıç, Yasemin Çonka, Vural Çelik, Ceyhun Fersoy, Necmi Yapıcı, ile birlikte rol aldı.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, veAyda Aksel paylaştı.

12 Mayıs 2016 tarihinde İsmail Dümbüllü'nün kavuğu, Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Ferhan Şensoy'dan Rasim Öztekin'e devredildi.

Ödülleri:

1988, Altan Erbulak, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En iyi yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (KALİTE DERNEĞİ) En kaliteli sanatçı ödülü

2010, Ayaklı gazete "Yılın En İyi yardımcı erkek oyuncu" ödülü

2011, Yılın Nasrettin Hocası

Filmleri :

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (İsmail) (Sinema Filmi)

2015 - Bak Hele Bak (Sunucu)

2014 - Mandıra Filozofu (Cavit) (Sinema Filmi)

2013 - Düğün Dernek (İsmail) (Sinema Filmi)

2012 - 2016 - Seksenler (Fehmi) (Tv dizisi)

2010 - Vay Arkadaş

2010 - Gelecekten Bir Gün

2009 - Kanal-İ-Zasyon

2009 - Geniş Aile

2007 - Güzel Günler

2007 - Suç Dosyası

2007 - Kabadayı ( Sürmeli )

2006 - Kapılara Dikkat

2006 - Pertev Bey'in Üç Kızı

2006 - Balıketi

2006 - Acemi Cadı

2005 - Dolunay

2005 - Hırsız Polis

2004 - Aktör Eskisi

2004 - Şans Kapıyı Kırınca

2004 - Pardon ( Muzaffer )

2003 - G.O.R.A

2002 - Ev Hali

2001 - Yeni Hayat

1998 - Kızım Osman

1996 - Başka İstanbul Yok

1995 - Bay E

1995 - Boşgezen ve Kalfası

1994 - Türk Tutkusu

1994 - Köşedönücü (Osman)

1993 - Tersine Dünya

1991 - Kurt Kanunu

1988 - Arabesk (film)

1987 - 72. Koğuş

1986 - Bir Günlük Aşk

Tiyatro oyunları:

1980-1985 Şahları da Vururlar

1981-1983 Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

1983-1984 Anna'nın 7 Ana Günahı

1984-1985 Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler

1985-1986 Hayrola Karyola

1985-1986 Eşek Arıları

1986-1987 Muzır Müzikal

1986-1987 İçinden Tramvay Geçen Şarkı

1986-1987 İstanbul'u Satıyorum

1988-1989 Do Juan İle Madonna

1989-1990 Soyut Padişah

1990-1991 Yorgun Matador

1991-1992 Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

1992-1993 Güle Güle Godot

1996-1997 Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri

1997-1998 Haldun Taner Kabare

1998-1999 Çok Tuhaf Şoruşturma

1999-2000 Parasız Yaşamak Pahalı

2000-2001 Fişne Pahçesu

2001-2002 Kökü Bitti Zıkkım Zulada

2001-2002 Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu

2003-2004 Biri Bizi Dikizliyor

2004-2005 Uzun Donlu Kişot

2005-2006 Kiralık Oyun

2009 Boşgezen Ve Kalfası