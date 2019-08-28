Pelitözü Göleti'nde çevre temizliği

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi ve Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde Pelitözü Gölpark'ta çevre temizliği yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Süs Bitkileri Teknisyeni İlker Denizli, hükümlüler ve belediye çalışanları, Gölpark etrafında çevre temizliği etkinliğine katıldı.

Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde güzel bir çalışma yaptık. Çevrenin korunması anlamında önemli bir farkındalık oluşturmak istedik. Herkesin çevresini temiz tutması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA