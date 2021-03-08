Pelkas sakatlandı ve oyuna devam edemedi!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas 80. dakikada sakatlık yaşadı. Pelkas oyundan çıktı yerine Samatta girdi. Pelkas ambulans ile hastaneye götürüldü.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas 80. dakikada sakatlık yaşadı. Pelkas oyundan çıktı yerine Samatta girdi.
Boyunluk takılan Pelkas'ın bilincinin yerinde olduğu açıklanırken kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.