Pelle Mattsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pelle Mattsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pelle Mattsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pelle Mattsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pelle Mattsson 4 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Pelle Elkjær Mattsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pelle Mattsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pelle Mattsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Pelle Mattsson'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pelle Mattsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pelle Mattsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pelle Mattsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pelle Mattsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2019 yılında Silkeborg IF

Pelle Mattsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pelle Mattsson şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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