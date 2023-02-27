Pellumb Gllogu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pellumb Gllogu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pellumb Gllogu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pellumb Gllogu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.