Pellumb Gllogu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pellumb Gllogu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pellumb Gllogu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pellumb Gllogu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pellumb Gllogu 7 Mayıs 2005 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pellumb Gllogu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pellumb Gllogu'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pellumb Gllogu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pellumb Gllogu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2021 yılında Prishtina U19
13 Ocak 2023 yılında FC Prishtina
Pellumb Gllogu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pellumb Gllogu şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Prishtina
Pellumb Gllogu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kosova U17 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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