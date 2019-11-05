Pembe Köşk’ün imalatları tamamlanıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Pembe Köşk'te başlatılan restorasyon çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Hacıhasan Mahallesi'nde yer alan Pembe Köşk'ün restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. 19'uncu yüzyıl yapısı olan köşk, ahşap kısmı tarihi belgeler ışığında öz haline göre projelendirilerek aslına uygun olarak restore ediliyor. Yapının giriş taş merdivenleri yapımı tamamlanırken ahşap merdiven yapımı devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yapının cihannüma giriş kapı önü sahanlık döşemesi, ahşap pencere kasaları ve pencere doğraması montajı, ahşap ve balkon döşeme kaplaması tamamlandı. Boya sökümü işleri tamamlanan ahşap kapıların yenilenme çalışmalarına atölyede devam eden ekipler, binanın elektrik borulama ve vrf altyapısı da tamamladı.

Pembe Köşk; Yeşil Konak, Yumurtacı Mescidi ve Kapanca Sokak gibi tarihi dokuların merkezinde, İçkale surlarının yanında bulunuyor. Yapı restorasyon sonrası Kocaeli halkının hizmetine sunulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje bilimsel verilerden yararlanılarak oluşturuldu. Tarihi köşk, bir bodrum, iki normal ve bir çatı katından oluşuyor. Orijinali bozularak çatı katına dönüştürülen cihannüma, restorasyonla tekrar eski haline kavuşacak.

Kaynak: İHA