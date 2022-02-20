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Pena ne demek, TDK'ya göre Pena kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pena kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pena ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pena nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pena kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pena ne demek, TDK'ya göre Pena kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pena ne demek? Pena TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pena kelimesi. Peki pena ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pena nedir, pena kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PENA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pena kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pena kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre pena kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mızrap

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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