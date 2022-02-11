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  3. Penaltı avcısı Ersin Destanoğlu kalesinde geçit vermiyor! Başarılı performansı istatistiklere de yansıdı!

Penaltı avcısı Ersin Destanoğlu kalesinde geçit vermiyor! Başarılı performansı istatistiklere de yansıdı!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, son dönemdeki performansıyla beğeni topladı. Penaltı kurtarışlarıyla da dikkat çeken Ersin'in istatistikleri de göz doldurdu.

Penaltı avcısı Ersin Destanoğlu kalesinde geçit vermiyor! Başarılı performansı istatistiklere de yansıdı!

Siyah-beyazlı takımın alt yapısından çıkan ve kaleye geçtiği günden itibaren performansını her geçen gün artıran Ersin Destanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe karşısında da devleşti. Bugüne kadar birçok kez penaltı atışlarına geçit vermeyen Ersin, bu maçta da yaptığı kurtarışlarla takımına turu getirdi. Bu kurtarışlar oyuncunun istatistiğine yansırken, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

ALTINCI PENALTI KURTARIŞI

Göztepe'ye karşı mücadelenin normal süresinde yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Ersin Destanoğlu, penaltı atışlarında da rakibine geçit vermedi.  Genç kaleci önce Berkan Emir'in daha sonra da Lourency’nin penaltılarını kurtararak Beşiktaş'a turu getirdi. Bu kurtarışlara Ersin, siyah-beyazlı takımdaki altıncı penaltı kurtarışını yapmış oldu.

Penaltı avcısı Ersin Destanoğlu kalesinde geçit vermiyor! Performansı istatistiklere de yansıdı!

AVRUPA KULÜPLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Son 2 sezonda Beşiktaş formasıyla çıktığı maçların normal sürelerinde 2 penaltı atışına izin vermeyen Ersin, seri penaltı atışlarıyla birlikte bu sayıyı 6'ya yükseltmiş oldu. Genç kalecinin hem penaltılarda hem de maçın genelinde başarılı istatistiği Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Sezon sonu birçok takım Beşiktaş'ın kapısını çalmak için hazırlık yapıyor.

Penaltı avcısı Ersin Destanoğlu kalesinde geçit vermiyor! Performansı istatistiklere de yansıdı!

"AMACIM TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK"

Göztepe karşısında kurtarışlarının ardından maç sonu konuşan Ersin, "Dersime iyi çalışıyorum, bu sayede penaltılarda fark yaratabiliyorum. Turu geçmemiz gereken bir maçtı. İyi oynadık. 120 dakika sonunda penaltılarda desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Amacım taraftarımızı mutlu etmek. Onlar bizi hep desteklemeye geliyorlar. Biz de takım olarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Penaltı avcısı Ersin Destanoğlu kalesinde geçit vermiyor! Performansı istatistiklere de yansıdı!

"DERSİME İYİ ÇALIŞIYORUM"

Genç kaleci penaltı atışlarıyla ilgili olarak da "Maçtan önce kim nereye atıyor çalıştım. Penaltıları bundan dolayı kurtardığımı düşünüyorum. Son zamanlarda penaltılarda fark yaratabiliyorum, çünkü dediğim gibi maçlardan önce dersime iyi çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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