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  3. Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi

Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi

Pençe-3 bölgesinde uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi

Pençe-3 bölgesinde uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi

Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi

Kaynak: İHA




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